Партнери вимагають оптимізації: Верещук розповіла, що буде з виплатами ВПО цього року

Міністерство соціальної політики найближчими днями надасть зміни до 709 постанови про виплату допомоги на проживання внутрішнім переселенцям.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зміни мають продовжити виплати для вразливих категорій ВПО (внутрішньо переміщених осіб), а саме — пенсіонерів, людей з інвалідністю, жінок, жінок з дітьми, а також для громадян, які живуть на прифронтових територіях.

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За словами Ірини Верещук, зараз приблизно 4,9 млн українців вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 млн щомісяця отримують допомогу від держави.

– Кількість змінюється, вона дещо зменшилась, бо, власне, за статусом або за визначенням, люди, які виїхали за кордон і там проживають, вони не є ВПО, і постанова врегулювала це питання. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок. Вони теж не вважаються внутрішньо переміщеними особами, і тому незначно зменшується кількість. Але є люди, які виїжджають, і щодня триває евакуація. Тому ми розуміємо, що проблема є, — наголосила Ірина Верещук.

Міністр також зауважила, що наші закордонні партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати ВПО задля їхнього зменшення чи оптимізації.

– Йдеться про те, що за міжнародними лекалами, два роки достатньо для того, щоб адаптуватися, — сказала Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції розповіла, що у 2022 році на виплати переселенцям пішло 57 млрд грн. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 млрд грн.

Заплановано, що у 2024 році на допомогу ВПО спрямують 57 млрд грн.

За її словами, найвразливіші категорії населення мають і надалі отримувати виплати, а ті, хто уже адаптувався, чи отримав житло, чи має високооплачувану роботу – ні. Тобто підходи мають бути більш справедливі, зауважила міністр.

Раніше очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович заявила, що Кабмін продовжить соціальні виплати ВПО до 1 березня. Також вона розповіла, що на 1 березня запланована індексація пенсій.

Також Кабмін вніс зміни до порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Що передбачено – детально читайте в новині.

Фото: Мінреінтеграції

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