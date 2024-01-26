НМТ-2024: МОН затвердило графік тестування

Міністерство освіти і науки України затвердило дати, в період яких відбуватиметься проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) та додаткової сесії НМТ.

Про це на своїй Facebook сторінці повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Про те, які предмети є обов’язковими, коли саме проходитиме НМТ та за яких умов – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Коли відбудеться НМТ-2024

Як повідомив Лісовий, в Міносвіти визначили дати проведення НМТ — з 14 травня до 19 липня.

– У цей період відбудеться й основна, і додаткова сесії, – повідомив він.

НМТ-2024: що відомо

Цьогорічна кампанія хоч і триватиме декілька днів, але, як повідомив міністр Лісовий, тестування для учасників НМТ відбуватиметься впродовж одного дня і складатиметься з двох етапів.

Перший етап передбачатиме 120 хвилин на складання тестів з української мови та математики, після чого для учасників тесту буде перерва на 20 хвилин.

Другий етап теж триватиме 120 хвилин і включатиме тестування з решти предметів.

– Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж, більше сесій, це більша вірогідність потрапити на повітряну тривогу, – пояснив Оксен Лісовий.

Міністр також додав, що інформація про заборону вживання питної води, яка раніше розповсюджувалась в мережі, не відповідає дійсності. Втім, за комп’ютером користуватись нею буде заборонено.

– Приносити воду і пити її під час тестування можна! Залишити її потрібно на столі з особистими речами (причина — унеможливлення пролиття рідини на компʼютер, що може завадити скласти тестування). Утім у будь-який момент учасники НМТ зможуть підійти до столу з особистими речами і поповнити свій водний баланс, – написав він.

Предмети на НМТ-2024

В рамках вступної кампанії 2024 року учасники тестування складатимуть НМТ із чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

один на вибір.

Раніше Український центр оцінювання якості освіти затвердив дані про структуру, зміст та завдання тестів. З ними можна ознайомитись за посиланням.

Реєстрація на НМТ-2024

Перед цим директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю школі Kevin розповіла, що реєстрація для участі в НМТ-2024 розпочнеться у березні та триватиме до початку квітня. Очікується, що пізніше будуть оголошені конкретні дати, оскільки потребує підтвердження графік проведення тестування.

Варто зазначити, що реєстрація учасників відбуватиметься виключно в онлайн-режимі.

Учасник буде повинен створити персональний електронний кабінет, завантажити необхідні документи та внести дані про себе. Після цього майбутній учасник НМТ зможе обрати предмети, які складатиме під час іспиту.

Протягом реєстрації можна буде вносити зміни до внесеної інформації, яка подається в електронному кабінеті. Так, у разі зміни місця проходження або четвертого предмета вступник зможе внести оновлену інформацію, яку він подав раніше, але лише до закінчення реєстрації. Після завершення періоду реєстрації змінити інформацію буде неможливо.

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