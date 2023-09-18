Вбивство 6 тис. євреїв щодня: Папа Пій XII знав про злочини нацистів під час Другої світової

Папа Пій XII у часи Другої світової війни, ймовірно, знав, що 6 тис. євреїв і поляків щодня вбивають газом в окупованій Німеччиною Польщі.

Про це свідчить нещодавно виявлена ​​кореспонденція, яка була оприлюднена в італійській щоденній газеті Corriere della Sera. Відтворений лист міститься у книзі Джованні Коко, дослідника та архіваріуса Апостольського архіву Ватикану.

Він у свою чергу знищує аргумент Святого Престолу про те, що не було змоги перевірити дипломатичні повідомлення про звірства нацистів, щоб засудити їх.

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Зазначається, що лист був адресований німецьким священником-єзуїтом до секретаря Пія Роберта Лейбера та датується 14 грудня 1942 роком.

В історичному документі йдеться про табір смерті Белжець, де загинуло 500 тис. евреїв. Ддата листа є важливою, оскільки констатує, що кореспонденція надійшла через кілька днів після того, як гетто було споруджено.

Наразі не можна точно сказати, що Пій бачив листа, проте його секретар Лейбер, на якого була адресована кореспонденція, був головним помічником Папи.

Спадщина Пія та одкровення з нещодавно відкритих архівів Ватикану мають обговорюватися на великій конференції в Папському Григоріанському університеті в Римі наступного місяця.

Така знахідка є значним аргументов не на користь Пія у дебатах щодо його діяльності під час Голокосту.

До речі, раніше Факти ICTV писали, які злочини проти людства коїли нацисти під час Другої світової війни.

Джерело : AP

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