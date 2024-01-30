Орбан погодився не накладати вето на €50 млрд від ЄС Україні, але назвав умову
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати надання Україні допомоги із бюджету Європейського Союзу у розмірі €50 млрд.
Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Point, але зазначив, що не накладатиме вето за однієї умови.
За словами Орбана, Угорщина підтримає виділення допомоги, лише якщо суму щороку будуть затверджувати під час голосування.
— Ми вирішили зробити компромісну пропозицію. Угорщина готова брати участь у рішенні 27-ми, якщо буде гарантовано, що ми щороку будемо вирішувати, відправляти, чи ні ці кошти. І це щорічне рішення повинно мати ту ж правову основу, що і сьогодні: воно має бути одностайним, — сказав він.
Водночас, глава угорською уряду заявив, що вважає €50 млрд великою сумою і Будапешт все ще не згодний на зміни у бюджеті через це.
Також він пожалівся, що його вимоги у цьому питанні інтерпретуються деякими країнами-членами ЄС як шантаж.
Виділення €50 млрд для України від ЄС
У грудні минулого року Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом €50 млрд від ЄС.
Нещодавно Financial Times написала, що ЄС саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує допомогу на саміті Євроради.
В разі, якщо Угорщина не погодиться, лідери ЄС запропонували обхідний шлях, який передбачає угоду між 26 країнами-членами та Україною. Це також позбавить Будапешт доступу до пов’язаних фондів ЄС, наприклад, з питань міграції.
29 січня радник угорського прем’єра Балаж підтвердив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність йти на поступки, якщо інші “застереження” були додані.
Джерело: Le Point