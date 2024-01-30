Україна стане членом НАТО, двері відчинені – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом військового блоку.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

– Я думаю, що процес, який ми спостерігаємо впродовж рекордно короткого часу — спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією — демонструє, що двері НАТО відкриті. Вони залишаються відкритими, зокрема для України, яка стане членом НАТО, – наголосив Блінкен.

За його словами, агресія російського диктатора Володимира Путіна спонукає інші країни приєднуватися до блоку, щоб захистити своїх громадян та власний суверенітет.

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Держсек США зазначив, що незважаючи на бажання РФ, НАТО розширюється та стає сильнішим.

Розширення НАТО після повномасштабного вторгнення РФ

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Швеція та Фінляндія активізували свою співпрацю з НАТО.

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до Альянсу.

5 липня підписано протокол про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Згідно з протоколом Альянсу, країна може стати членом НАТО після того, як усі держави-члени ратифікують протокол про вступ.

Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року.

Угорщина залишається єдиною країною, яка ще досі не ратифікувала приєднання Швеції.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну запросять стати повноцінним членом Альянсу “на певному етапі”.

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