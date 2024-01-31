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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В окупованому Токмаку прогриміли потужні вибухи – Федоров

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Фото: Getty Images

31 січня в окупованому місті Токмак Запорізької області прогриміли вибухи.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

– Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи – чує і місто, і передмістя, – написав він.

Раніше Федоров розповів, що росіяни на окупованих територіях Запорізької області змушують власників готелів та баз відпочинку доносити на відвідувачів.

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Війна в Україні, Запорізька область, Токмак
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