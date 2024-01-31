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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В оккупированном Токмаке прогремели мощные взрывы — Федоров

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Фото: Getty Images

31 января в оккупированном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Прифронтовой Токмак слушает приветствие для оккупантов. Жители сообщают о громких взрывах — слышит и город, и пригород, — написал он.

Ранее Федоров рассказал, что россияне на оккупированных территориях Запорожской области заставляют владельцев гостиниц и баз отдыха доносить на посетителей.

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Война в Украине, Запорожская область, Токмак
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