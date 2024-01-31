Бедрак Виктория, редактор ленты
В оккупированном Токмаке прогремели мощные взрывы — Федоров
31 января в оккупированном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
— Прифронтовой Токмак слушает приветствие для оккупантов. Жители сообщают о громких взрывах — слышит и город, и пригород, — написал он.
Ранее Федоров рассказал, что россияне на оккупированных территориях Запорожской области заставляют владельцев гостиниц и баз отдыха доносить на посетителей.
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