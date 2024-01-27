Окупанти на Запоріжжі змушують власників готелів доносити на відвідувачів

Росіяни на окупованих територіях Запорізької області змушують власників готелів та баз відпочинку повідомляти про всіх відвідувачів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Відповідно до наказу окупаційної “влади”, власники готелів та баз відпочинку повинні “доносити”:

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про громадян Росії в триденний строк;

про негромадян – протягом доби з моменту заселення.

– Іноземні громадяни підлягають взяттю на облік за місцем перебування за адресою готелю. Адміністрація готелю зобов’язана протягом одного робочого дня повідомити територіальний орган Головного управління МВС РФ по Запорізькій області, – йдеться в “документі” окупантів.

За невиконання наказу власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів.

– 37-й рік на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть, – заявив Іван Федоров.

14 січня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За непідтвердженою інформацією, у місті на вулиці Гоголя підірвали кадирівців.

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