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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що таке землетрус: причини виникнення, характеристики та шкала Ріхтера

землетрус в Туреччині
Фото: Getty Images

9 жовтня 2023 року у Закарпатській і Львівській областях стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Зокрема, про відчутні поштовхи повідомляють з Ужгорода та Львова.

Факти ICTV дізнавалися, що таке землетрус, причини його виникнення, характеристики та про найбільші землетруси в історії людства.

Землетрус: що це та чому виникає

Це короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані переміщенням мас гірських порід у надрах Землі. Землетруси виникають через підземні поштовхи, що супроводжуються коливаннями земної поверхні.

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Ці поштовхи виникають через внутрішні сили Землі, що рухають літосферні плити. Доволі часто землетруси спричиняють глибинні розриви земної кори.

Упродовж кількох секунд товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів або навіть метрів у горизонтальному або вертикальному положенні. Це породжує раптовий підземний поштовх.

Під час сильних землетрусів на поверхні Землі часто виникають щілини, скиди, зсуви, цунамі. Часом землетруси спричинюють великі руйнування.

землетрус в Туреччині

Фото: Getty Images, землетрус в Туреччині

Місце, де виникає розрив та зміщення земної кори, називається осередком землетрусуА епіцентр землетрусу – це точка на землі, що розташована прямо над гіпоцентром.

В епіцентрі сила поштовхів найсильніша, відповідно, з віддаленням від центру сила зменшується. Ба більше, сейсмічна хвиля здатна охопити величезні площі. Наприклад, коли в 1977 році трапився землетрус з епіцентром у Карпатах, то в Києві та Харкові в будинках похитувалися люстри.

Якщо епіцентр землетрусу розташовується на дні моря, це спричиняє велетенські хвилі – цунамі. Вони з руйнівною силою налітають на узбережжя, знищуючи все на своєму шляху. Яскраві приклади цунамі часто висвітлюють у фільмах-катастрофах.

Щорічно вчені фіксують близько 1 млн сейсмічних та мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми, а 1 тис. спричинюють значні збитки.

Руйнування під час землетрусів та шкала сили

Серед усіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, землетруси займають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою та кількістю загиблих.

Це стихійне лихо завжди було найстрашнішим для людства. Адже землетруси виникають зненацька, дуже швидко відбуваються та несуть смертельну загрозу та руйнування. До цього лиха неможливо підготуватися!

Недарма це стихійне явище називають катастрофою, адже, за словами очевидців, під час землетрусу земля глухо гуде та стогне, коливається, як морські хвилі, горбиться та здригається під ногами. Внаслідок таких коливань утворюються глибокі тріщини й провалля, падають мости, руйнуються будівлі, спалахують пожежі від пошкоджених газових і електричних мереж.

Для вимірювання сили землетрусів використовують дві шкали – Ріхтера (від 1 до 10) та Меркаллі (від 1 до 12).

Так, наприклад, поштовхи силою в 1-3 бали відносять до слабких, їх не відчувають, але фіксують сейсмографи.

Землетруси силою в 6 балів вважаються сильними. Тут спостерігаються легкі пошкодження будівель. А 7 балів – дуже сильний землетрус, під час якого руйнуються будівлі. Відповідно, руйнування при землетрусі у 11-12 балів вважаються катастрофічними.

Інтенсивність землетрусів - графіка

Найсильніші землетруси в історії людства

Найсильніший землетрус в історії стався 22 травня 1960 року в Чилі. За шкалою Ріхтера, великому чилійському землетрусу поставили від 9,3 до 9,5 бала. Кількість жертв тоді становила близько 6 тис.

Незабаром після сильного поштовху почалось цунамі. Могутня хвиля змітала усе на своєму шляху. А через два дні після землетрусу почалося виверження вулкана Кордон Каує.

Другий за потужністю землетрус відбувся 26 березня 1964 року на протоці Принца Вільяма (Аляска, США). Це був найсильніший землетрус в історії Америки.

Наслідки землетрусу на протоці Принца Вільяма (Аляска, США).

Фото: Getty Images, наслідки землетрусу на Алясці, США

Сильні поштовхи, які тривали чотири хвилини, серйозно змінили всю геологію регіону. Наприклад, острів Латуш зсунувся на 18 м на південь, а острів Кадьяк піднявся з води на 15 м. Загалом площа, яка постраждала від землетрусу, становила приблизно 130 тис. кв.км.

Третє місце посідає землетрус в Індійському океані, який стався у 2004 році. За шкалою Ріхтера, він був оцінений у 9,0 балів. Гіпоцентр був розташований в Індійському океані на глибині близько 20 км під дном океану, приблизно за 200 км на захід від північного узбережжя Суматри, Індонезія.

Тоді загинуло 227 тис. людей. Жахливе цунамі, що виникло в результаті землетрусу, зачепило 11 азійських країн. Хвилі досягали 15 м у висоту.

Також доволі руйнівні землетруси були в Китаї, Японії, на Гаїті, в Індонезії, Туреччині тощо.

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