Ексголову Верховного суду Князєва відсторонено від здійснення правосуддя
Підозрюваного у корупції колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя – до 6 квітня 2024 року.
У САП кажуть, що відсторонення відповідає термінам досудового розслідування провадження про отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Справа Князєва
30 січня 2024 року ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, водночас зменшив розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
І вже наступного дня, 31 січня, Князєва звільнили після внесення застави.
Зважаючи на те, що за нього внесено заставу, САП звернулась до ВРП з клопотанням про відсторонення судді від здійснення правосуддя.
Йому неодноразово зменшували розмір застави. Зокрема, 21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила її з 27 млн до 20 млн грн.
Ще на початку, у травні 2023 року, суд обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 107 млн 360 тис. грн.
15 травня тодішнього голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі у $2,7 млн. Наступного дня судді Верховного суду України висловили йому недовіру та достроково припинили його повноваження.
18 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на взяття його під варту.