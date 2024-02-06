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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ексголову Верховного суду Князєва відсторонено від здійснення правосуддя

Всеволод Князєв
Фото: УНІАН

Підозрюваного у корупції колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя – до 6 квітня 2024 року.

У САП кажуть, що відсторонення відповідає термінам досудового розслідування провадження про отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Справа Князєва

30 січня 2024 року ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Верховного суду  Всеволода Князєва, водночас зменшив розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

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І вже наступного дня, 31 січня, Князєва звільнили після внесення застави.

Зважаючи на те, що за нього внесено заставу, САП звернулась до ВРП з клопотанням про відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Йому неодноразово зменшували розмір застави. Зокрема, 21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила її з 27 млн до 20 млн грн.

Ще на початку, у травні 2023 року, суд обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 107 млн 360 тис. грн.

15 травня тодішнього голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі у $2,7 млн. Наступного дня судді Верховного суду України висловили йому недовіру та достроково припинили його повноваження.

18 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на взяття його під варту.

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Всеволод Князєв

Джерело: САП
Антикорупційний суд, Верховний суд, Всеволод Князєв, Корупція, САП, Хабарництво
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