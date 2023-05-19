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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували з можливістю внесення застави

Всеволод Князєв

Суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду України Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 14 липня включно.

Також є можливість внесення застави у розмірі 107 млн 360 грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У випадку внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, що 15 травня НАБУ та САП затримали тоді ще голову Верховного суду у справі про масштабну корупційну схему.

Йдеться про отримання керівництвом суду хабаря в розмірі $2,7 млн за ухвалення “потрібного” рішення.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва.

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Фото: Верховний суд

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