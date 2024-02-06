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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил безпілотних систем

зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський доручив створити у Збройних силах України окремий рід сил безпілотних систем.

Відповідний указ №51/2024 Про нарощування спроможностей сил оборони опубліковано на сайті Офісу президента.

Використання дронів у ЗСУ

Зеленський доручив Кабінету міністрів разом з Генеральним штабом опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ, а за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

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Зазначено, що указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Документ оприлюднено на офіційному ресурсі глави держави 6 лютого.

Сили безпілотних систем

– Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом, – наголосив глава держави у відеозверненні за 6 лютого.

Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах, зокрема, на полі бою. Дрони та безпілотні системи довели свою ефективність у боях на землі, у небі та морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам, пояснив президент.

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– Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони, – наголосив верховний головнокомандувач.

За словами Зеленського, зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв, залучення найкращих ідей і спеціалістів у цю сферу.

– Це завдання для армії, Міністерства оборони та уряду загалом. Щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі ЗСУ будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО, – стверджує Володимир Зеленський.

Нарощування виробництва безпілотників

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що порівняно з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні збільшилося в 100 разів. За його словами, необхідно ще більше дронів.

Водночас президент Зеленський наголошував на необхідності перезавантаження в Україні та нового початку в питанні людей, які повинні очолити державу. За його словами, це стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни.

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Джерело: Офіс президента
атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Генеральний штаб України, Документи, Дрони, ЗСУ, Кабінет міністрів, РНБО
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