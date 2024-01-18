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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро перевищив 30 грн – Брагінський

Обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро перевищив 30 грн – Брагінський
Фото: Pixabay

На фоні зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро перевищив 30 грн.

Таку заяву в інтерв’ю LB.ua зробив директор метрополітену Віктор Брагінський.

Що відомо про збільшення тарифу

За його словами, востаннє тариф зростав у 2018 році.

Зараз дивляться

– Я вже наводив приклад, що у 2018-му в нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні — більш як 30 грн, – розповів Брагінський.

Директор метрополітену додав, що тариф — це не компетенція Київського метрополітену.

– Ми не підвищуємо тариф, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу, – сказав він. 

Нагадаємо, з грудня 2023 року у Києві частково обмежили рух синьою гілкою метро між станціями Деміївська та Теремки з 9 грудня. Це пов’язано з ремонтом перегінного тунелю.

За попередніми розрахунками, роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі.

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Київський метрополітен, Метро, Тарифи
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