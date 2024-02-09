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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач

Що відомо про ЗРК NASAMS: тактико-технічні характетиристики

NASAMS
Фото: Верховна Рада

Норвегія планує замовити для України ще 10 пускових установок та чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS.

У листопаді 2022 року Україна отримала від партнерів перші дві системи протиповітряної оборони малої дальності NASAMS, які спроможні збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

24 травня 2023 року Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA) повідомило, що Державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Києву NASAMS та відповідного обладнання орієнтовною вартістю $285 млн.

Зараз дивляться

Україна купує NASAMS безпосередньо у виробника Raytheon Missiles and Defense.

У липні Міністерство оборони США повідомило, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму у $1,3 млрд, який містить, зокрема, чотири системи NASAMS і боєприпаси до них.

ППО NASAMS – радіус дії

У коментарі Фактам ICTV військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко наголосив, що комплекси NASAMS з огляду на радіус дії ракет можуть знищувати об’єкти на відстані від 20 до 50 км і на висотах від 20 до 30 км.

– Збивати можуть літаки, гелікоптери, крилаті ракети, аеробалістичні ракети, дрони-камікадзе. Але комплекс має обмеження щодо ракет. Наприклад, не може перехоплювати гіперзвукові ракети. Також у них є проблеми з перехопленням балістичних ракет типу Іскандер-М 723 і таких ракет, як Х-22, які мають значну швидкість та велику висоту польоту, – розповів Олександр Коваленко.

За словами експерта, комплекси NASAMS через вартість їхніх ракет недоцільно використовувати проти дронів-камікадзе. Ударні безпілотники краще знищувати самохідними установками Gepard, Шилка, Тунгуска тощо. Проте у крайньому разі можна і застосувати NASAMS.

Олександр Коваленко наголошує, що ЗРК NASAMS є дуже важливим для формування ешелонованої ППО – коли повітряний простір закривають по малому, середньому та великому радіусу дії.

– NASAMS може задовольнити потреби одночасно двох ешелонів – малого та середнього радіуса, – заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.

ППО NASAMS – загальні характеристики

Національна передова зенітно-ракетна система (National Advanced Surface-to-Air Missile System, NASAMS) оснащена радаром AN/MPQ-64 Sentinel; має центр розподілення вогню виробництва компанії Kongsberg Defence & Aerospace; пускові установки і набір ефекторів (технології, які спрямовані на зміну властивостей цілі) від компанії Raytheon.

NASAMS може використовувати вдосконалені ракети класу повітря-повітря середньої дальності AMRAAM, ракети класу повітря-повітря збільшеної дальності AMRAAM-ER, і AIM-9X.

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Що відомо про ЗРК NASAMS: тактико-технічні характетиристики

Система NASAMS експлуатується 13 країнами: США, Норвегією, Фінляндією, Іспанією, Нідерландами, Оманом, Литвою, Індонезією, Австралією, Катаром, Угорщиною, Україною і ще однією країною, назва якої не розголошується.

NASAMS – тактико-технічні характеристики

Дальність ураження:

  • ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км)

У 2021 році компанії Raytheon Missiles & Defense і Kongsberg за допомогою установки NASAMS провели випробування вдосконаленої ракети середньої дальності AMRAAM-ER.

Закуплені 40 країнами і США, ракети AMRAAM встановлені на літаках F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado і Harrier.

Новітня версія AMRAAM встановлена на всіх варіантах винищувача F-35 Joint Strike Fighter. Це єдина ракета класу повітря-повітря з радіолокаційним наведенням, яку дозволили використовувати на F-35.

Дальність ураження авіаційних версій ракет, км:

  • AIM-120A/B: 55-75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Висота ураження цілі з комплексу NASAMS: від 30 м до 16 км.

Час реакції: 10 с.

Час розгортання в бойове положення: 15 хв.

Час згортання: 3 хв.

Максимальна швидкість цілі, що летить: 1000 м/с.

Максимальна швидкість польоту ракети: 1020 м/с.

ЗКР (зенітні керовані ракети) оснащені осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої здійснюється активним радіолокаційним або контактним підривником. Зберігаються, перевозяться та запускаються з транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

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Що відомо про ЗРК NASAMS: тактико-технічні характетиристики

Пакет із шести таких ТПК розміщується на пусковій установці, виконаній на шасі автомобіля Scania.

Виявлення, розпізнавання та одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на них здійснюється багатофункціональною станцією радіолокації AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 – імпульсно-доплерівська, трикоординатна, оснащена фазованою антенною решіткою та інтегрованим запитувачем свій-чужий типу Mk.XII. Станція здійснює огляд простору шляхом механічного обертання антени за азимутом та електронного сканування за кутом місця.

Управління роботою РЛС здійснюється за допомогою ЕОМ пункту керування вогнем.

Радар GhostEye MR для NASAMS

GhostEye MR – це 360-градусний датчик спостереження і управління вогнем, може працювати як автономний радар. У майбутньому його планують інтегрувати на NASAMS. Цей радар збільшить дальність і висотність покриття.

Джерело: Raytheon Missiles & Defense

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