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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чотири системи NASAMS і снаряди: США оголосили про новий пакет військової допомоги

Чотири системи NASAMS і снаряди: США оголосили про новий пакет військової допомоги
Фото: Unsplash

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги на суму у $1,3 млрд. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Зазначається, що цей пакет, який містить критичні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI).

До переліку озброєнь на загальну суму $1,3 млрд входять:

  • чотири системи NASAMS і боєприпаси до них;
  • 152-мм артилерійські снаряди;
  • обладнання для розмінування;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW;
  • безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost та Switchblade;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби протидії БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • 150 паливозаправників;
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування і транспортування обладнання;
  • 50 тактичних машин для евакуації техніки;
  • обладнання для охорони портів і гаваней;
  • тактичні системи захищеного зв’язку;
  • підтримка заходів з підготовки, технічного обслуговування і забезпечення.

USAI – це повноваження, згідно з яким Сполучені Штати закуповують обладнання у промисловості або партнерів, щоб потім відправити його в Україну.

У Пентагоні зауважили, що це оголошення є початком процесу укладання контрактів на постачання додаткових пріоритетних засобів для України.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Сполучених Штатів закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки Вашингтон надає військову допомогу Києву.

За його словами, Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які можуть знадобитися у будь-який час.

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Джерело: Міноборони США

Війна в Україні, США, Україна
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