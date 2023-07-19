Чотири системи NASAMS і снаряди: США оголосили про новий пакет військової допомоги
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги на суму у $1,3 млрд. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Зазначається, що цей пакет, який містить критичні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI).
До переліку озброєнь на загальну суму $1,3 млрд входять:
- чотири системи NASAMS і боєприпаси до них;
- 152-мм артилерійські снаряди;
- обладнання для розмінування;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW;
- безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost та Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби протидії БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 паливозаправників;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування і транспортування обладнання;
- 50 тактичних машин для евакуації техніки;
- обладнання для охорони портів і гаваней;
- тактичні системи захищеного зв’язку;
- підтримка заходів з підготовки, технічного обслуговування і забезпечення.
USAI – це повноваження, згідно з яким Сполучені Штати закуповують обладнання у промисловості або партнерів, щоб потім відправити його в Україну.
У Пентагоні зауважили, що це оголошення є початком процесу укладання контрактів на постачання додаткових пріоритетних засобів для України.
Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Сполучених Штатів закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки Вашингтон надає військову допомогу Києву.
За його словами, Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які можуть знадобитися у будь-який час.
Джерело: Міноборони США
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька