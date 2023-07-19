Чотири системи NASAMS і снаряди: США оголосили про новий пакет військової допомоги

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги на суму у $1,3 млрд. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Зазначається, що цей пакет, який містить критичні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI).

До переліку озброєнь на загальну суму $1,3 млрд входять:

чотири системи NASAMS

152-мм артилерійські снаряди;

обладнання для розмінування;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost Switchblade

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби протидії БПЛА та радіоелектронної боротьби;

150 паливозаправників;

115 тактичних автомобілів для буксирування і транспортування обладнання;

50 тактичних машин для евакуації техніки;

обладнання для охорони портів і гаваней;

тактичні системи захищеного зв’язку;

підтримка заходів з підготовки, технічного обслуговування і забезпечення.

USAI – це повноваження, згідно з яким Сполучені Штати закуповують обладнання у промисловості або партнерів, щоб потім відправити його в Україну.

У Пентагоні зауважили, що це оголошення є початком процесу укладання контрактів на постачання додаткових пріоритетних засобів для України.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Сполучених Штатів закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки Вашингтон надає військову допомогу Києву.

За його словами, Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які можуть знадобитися у будь-який час.

Джерело: Міноборони США

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