Держдеп США схвалив продаж Україні ще одного комплексу NASAMS

Державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS та відповідного обладнання.

Як йдеться в пресрелізі на сайті Держдепу, орієнтовна вартість продажу може складати $285 млн.

Для зазначеної процедури був вже наданий необхідний сертифікат з боку Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони.

– Цей продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, – йдеться у документі.

Додається, що отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати українське населення і захистити критичну інфраструктуру.

Зазначається, що пропозиція продажу NASAMS та відповідного обладнання не змінять основний військовий баланс у регіоні.

Нагадаємо, 18 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що найближчим часом в Україні збільшиться кількість систем ППО NASAMS.

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