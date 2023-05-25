Держдеп США схвалив продаж Україні ще одного комплексу NASAMS
Державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS та відповідного обладнання.
Як йдеться в пресрелізі на сайті Держдепу, орієнтовна вартість продажу може складати $285 млн.
Для зазначеної процедури був вже наданий необхідний сертифікат з боку Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони.
– Цей продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, – йдеться у документі.
Додається, що отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати українське населення і захистити критичну інфраструктуру.
Зазначається, що пропозиція продажу NASAMS та відповідного обладнання не змінять основний військовий баланс у регіоні.
Нагадаємо, 18 травня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що найближчим часом в Україні збільшиться кількість систем ППО NASAMS.