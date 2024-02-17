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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Якщо матимемо достатньо ППО, зможемо повернути додому мільйони українців – Зеленський

виступ Зеленського у Мюнхені
Фото: Офіс президента

Якщо в України буде достатньо західних систем ППО, які можуть збивати усі російські ракети, то мільйони українців зможуть повернутися в Україну.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської конференції з питань безпеки у суботу, 17 лютого.

— Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців, – сказав він.

Глава держави також подякував іншим країнам, які прихистили українців, “за ставлення до усіх наших людей.

Зараз дивляться

Нещодавно в Інституті демографії та соціальних досліджень заявили, що більшість громадян України, які втекли від війни за кордон, повернуться, коли вдома стане безпечніше, і їх не зупинить нібито вища якість життя в Європі.

За словами завідувачки відділу досліджень рівня життя населення Інституту Людмили Черенько, справді є категорія людей, які раніше хотіли жити за кордоном, а війна їх підштовхнула, “але ті, які реально тікали від обстрілів, можуть повернутися”.

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