Після війни більшість українців повернуться: в Інституті демографії пояснили чому

Більшість громадян України, які втекли від війни за кордон, повернуться, коли вдома стане безпечніше, і їх не зупинить нібито вища якість життя в Європі.

Таку думку висловила доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в інтерв’ю РБК-Україна.

– Можу судити по думках людей, яких я знаю, які перебувають за кордоном. Коли вони озвучують аргументи, чому вони хочуть повернутися із дуже маленькою дитиною уже в березні, то там зовсім нелогічні пояснення, на рівні психоемоційного сприйняття. Там їм багато чого не подобається, не подобається Німеччина взагалі, – пояснила вона.

Зараз дивляться

Черенько зауважила, що справді є категорія людей, які раніше хотіли жити за кордоном, а війна їх підштовхнула, “але ті, які реально тікали від обстрілів, можуть повернутися”.

– Якщо у великих містах – Київ, Харків, Одеса – звідки переважно тікали люди, стане більш-менш безпечно, вони почнуть повертатися, оскільки більшість за кордоном себе не знайшли. Сьогодні важко прогнозувати повернення, бо все залежить від війни. Тут основний фактор – безпека, – додала вона.

Днями в ООН закликали донорів виділити $4,2 млрд на підтримку у 2024 році постраждалих від війни українців та українських біженців.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, через війну понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Понад 3,3 млн нужденних проживають у прифронтових населених пунктах на Сході та Півдні країни, зокрема на окупованих Росією територіях.

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