Не потрібно боятися поразки Путіна та знищення його режиму, його доля програти – Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін має лише дві опції для вибору – бути на лаві підсудних у Гаазі, або бути убитим одним із його поплічників. Також його не потрібно боятися, бо його доля програти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції у суботу, 17 лютого.

— Можна мати різне ставлення до інституцій, але ордер МКС за викрадення та примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де повинна завершитися кар’єра Путіна. Він має лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі, або бути убитим одним із його поплічників, які зараз вбивають для нього, – сказав він.

Не потрібно боятися Путіна – він є загрозою для всіх вільних держав. Зеленський сказав, що Путін – це монстр, який вторгнувся до України та вбив тисячі людей. Він нагадав, що диктатор мордував чеченців та сирійців, вторгся до Грузії, наказав страчувати опонентів, як у Росії так і в серці Лондона та Берліну.

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— Не потрібно боятися поразки Путіна та знищення його режиму. Натомість, нам потрібно працювати разом, щоб знищити те, що він означає. Його доля програти, а не доля світового порядку заснованого на правилах зникнути, – наголосив він.

Зеленський зауважив, що роки самоізоляції Путіна та його безкарності привели до його повної деградації.

Глава держави наголосив, що Путін зараз відкрито виправдовує Гітлера, стверджуючи, що він є невинним за Другу світову війну. Він зробив геноцид українців звичайною частиною своєї політики.

— Путін убиває всіх кого хоче: чи це лідер опозиції, чи будь хто, хто видається йому ціллю. Після вбивства Олексія Навального було би абсурдно сприймати Путіна як легітимного голову російської держави. Він головоріз, який отримує владу через корупцію та насильство, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 лютого у Росії повідомили про смерть політика Олексія Навального у виправній колонії. Причиною смерті Навального нібито став тромб, що відірвався.

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