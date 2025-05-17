Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні: Україна є в списку

У ніч на 18 травня у швейцарському Базелі проходить фінал 69-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.

Щороку в заході беруть участь безліч країн – членів Європейської мовної спілки. І щоразу головний трофей здобувають представники різних держав, хоча з роками країни-переможці все ж таки повторювалися.

Хто найбільше перемагав на Євробаченні

Фанатів конкурсу може цікавити питання – які країни перемагали на Євробаченні найчастіше. Є такі, які не здобули перемогу жодного разу, водночас є й ті, які посідали перше місце кілька разів.

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І так, серед країн, хто найбільше перемагав на Євробаченні – Ірландія, Швеція, Велика Британія, Франція, Люксембург, Нідерланди, Ізраїль, Україна, Данія, Норвегія, Італія.

Лідерами в цьому списку є Ірландія (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996) та Швеція (1974,1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023) – по сім разів.

Далі йде Велика Британія (1967, 1969, 1976, 1981, 1997), Франція (1958, 1960, 1962, 1969, 1977), Люксембург (1961, 1965, 1972, 1973, 1983) і Нідерланди (1957, 1959, 1969, 1975, 2019) – по п’ять перемог.

Ізраїль (1978, 1979, 1998, 2018) вигравав конкурс чотири рази. Данія (1963, 2000, 2013), Норвегія (1985, 1995, 2009), Італія (1964, 1990, 2021) та Україна (2004, 2016, 2022) – по тричі.

До слова, Україну на Євробаченні 2025 представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Артисти вийшли на сцену у фіналу конкурсу під номером 7.

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