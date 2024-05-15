Вибухи на аеродромі в Бельбеку та в Сумах: головні події ночі 15 травня

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Вибух у Криму вночі

У Севастополі після 02:00 ночі чулися потужні вибухи. Місцеві жителі скаржилися, що не було сигналу повітряної тривоги.

Вибухи чули в районі аеродрому Бельбек. Попередньо, є приліт, також працювала російська ППО. Чули вибухи, схожі на детонацію снарядів. Місцеві бачили заграву.

Зараз дивляться

Вибухи було чути в Євпаторії та в Бахчисарайському районі.

На супутникових знімках фіксується три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у ділянці злітної смуги та місць стоянок літаків.

Вибух у Сумах

Вночі 15 травня у Сумах чули вибух. Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах. Поки що офіційної інформації про те, що сталося, немає.

Загроза наступу в Сумській області

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх запевнив, що ситуація в області контрольована. За його словами, завершується будівництво фортифікаційних споруд. Тривають роботи на третьому рубежі оборони.

Так Володимир Артюх відреагував на слова керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова про загрозу наступу російських окупантів на Сумщині.

ЗСУ на Харківщині відійшли на позиції біля Лук’янців і Вовчанська

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що українські війська перемістилися на вигідніші позиції в районі Вовчанська та Лук’янців Харківської області. Ситуація з боями в цих районах залишається досить важкою.

Російський ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.

Вибухи в Ростовській області

Сьогодні вранці внаслідок дронів-камікадзе вдарили по паливній базі в Пролетарському районі Ростовській області – пролунало два вибухи. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв запевняє, що пожежі на НПЗ не сталося, постраждалих немає.

Франція передасть Україні ракети для ЗРК SAMP/T

Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україні надішлють нову партію ракет класу земля-повітря Aster 30 для раніше переданих наземних комплексів ППО SAMP/T.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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