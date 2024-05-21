Як перевозити тварин через кордон – правила

Щоб оформити ветеринарно-санітарний паспорт, потрібно провести клінічний огляд тварини, а також зробити відповідні діагностичні, профілактичні та лікувальні обробки, включаючи дослідження і щеплення.

Такі паспорти видає тільки Держспоживслужба та установи, що належать до сфери її управління.

Для того, щоб відправитися за кордон з вихованцем, потрібно підготуватися заздалегідь.

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Покроковий список дій і необхідні документи для подорожі з тваринами

Щоб вивезти домашню тварину з України, потрібно отримати ветеринарне свідоцтво форми №1, яке має бути виписане не більше ніж за п’ять днів до запланованого виїзду. Цей документ служить основою для отримання міжнародного ветеринарного сертифіката, необхідного для перетину кордону. Звернення за ветеринарним свідоцтвом має відбуватися в державній ветеринарній клініці за місцем проживання власника тварини. Видача ветеринарного сертифіката можлива лише за умови, що тварина має:

міжнародний ветеринарний паспорт;

у паспорті повинні бути відмітки про всі необхідні щеплення, а також інформація про обробку від паразитів. До речі, всі щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 30 днів і не більше, ніж за 12 місяців до від’їзду;

має результати лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до збудника сказу (FAVN тест, дата відбору матеріалу для досліджень – не пізніше як за 90 діб до отримання ветеринарного свідоцтва).

у паспорті обов’язково має бути відмітка про ідентифікацію тварин;

за три дні до від’їзду, на підставі ветеринарного паспорта, власник тварини повинен отримати у Держветклініці ветеринарне свідоцтво №1. Видається свідоцтво на ту кількість днів, на яку у вас запланована поїздка, а після повернення його варто зберігати ще місяць;

перевезення тварини в літаку або на поїзді потребує наявності оплаченої багажної квитанції.

Що потрібно врахувати при виїзді за кордон з твариною:

Повністю і правильно оформлений паспорт міжнародного зразка.

Чіп ідентифікації.

Щеплення від сказу (раз на рік), з оформленням в паспорті і з вклейкою неповторного номеру серії препарату (вклеюється ярлик).

Держклініка ставить гербову печатку.

Титри антитіл. У тесті на титри важливо дотримати терміни. Аналіз повинен бути позитивний (єдина клініка в Україні знаходиться на вулиці Волинській у Києві. Виїжджати можна не раніше ніж через 2 місяці після результатів аналізу. Дослідження роблять місяць. Тобто +/- 3 місяці після забору аналізів)

У ветеринарній клініці на підставі всіх вище перерахованих документів виписують ветеринарне свідоцтво №1. Кожен раз перед кожною поїздкою її виписує ветеринар, при цьому вказуючи, куди ви їдете. Все це дублюється в паспорті.

Мандрівники слідують через той пункт, де організований пункт ветконтролю. Ветеринар на українській стороні забирає форму №1 (діє 5 днів), видану українською мовою, і виписує картку здоров’я іноземною мовою, затверджену регламентом ЄС 576/2013 (документ для країн Євросоюзу).

Варто відзначити, що в різних країнах є свої специфічні вимоги. Наприклад, в країни ЄС не можна привезти кота або собаку, яким менше 6 місяців, а в ОАЕ кішок, собак і птахів можна перевезти лише як задекларований вантаж через дозволені аеропорти, в Туреччину не можна брати більше двох тварин. В Італію, Іспанію, Данію і Швецію не можна приїхати з собаками бійцівських порід.

Часто діють заборони на виїзд з папугами, черепахами, мавпами тощо. Для перевезення таких тварин потрібно отримати дозвіл від Державного комітету України з охорони навколишнього середовища.

Збираючись за кордон, потрібно ретельно вивчити правила країни, яку ви плануєте відвідати, і безпосередньо правила перевізника, послугами якого вирішили скористатися.

Перевезення тварин в літаку

Якщо ви вирішили відправитися в подорож на літаку, необхідно заздалегідь дізнатися правила перевезення тієї авіакомпанії, яку ви обрали, оскільки не всі авіакомпанії можуть надавати послуги з перевезення тварин, а в деяких, просто розрізняються загальні правила.

У будь-якому випадку, тварини подорожують в багажному відсіку, а їх квиток оплачується певною кількістю багажу з націнкою. Виняток становлять лише собаки-поводирі, які можуть супроводжувати свого господаря в салоні й летіти безплатно.

Також в салоні можуть подорожувати дрібні тварини, вагою до 8 кг.

На сайті української авіакомпанії МАУ значиться, що вони здійснюють перевезення тільки собак і кішок, в салоні можуть летіти тварини до 8 кг, а в багажному відділенні – до 75 кг разом з контейнером.

Тварина, яка летить в салоні, має бути чистою, здоровою і перебувати в спеціальному контейнері, захищеному від проникнення рідин і запахів (допускається перевезення в м’яких кошиках, дорожніх сумках, призначених для перевезення дрібних тварин в салоні літака). Максимальні розміри контейнера: 115 см за сумою 3-х вимірів (55 х 40 х 20 см).

Контейнер повинен бути вільним і не тісним для вашого вихованця, а перевозити більше одного контейнера заборонено, як і випускати тварину гуляти по салону. Зате в контейнері можна перевезти відразу двох тварин, якщо вони мирно співіснують один з одним і не перевищують встановлені обмеження по вазі.

Практично аналогічні вимоги діють і на перевезення тварин в багажному відсіку.

Перевезення тварин в поїзді

Для подорожей на поїзді також необхідно буде придбати спеціальний контейнер і отримати свідоцтво №1 (його потрібно пред’явити на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини. Вартість буде залежати від відстані поїздки і ваги тварини).

Виїжджаючи за кордон поїздом, тварину можна взяти з собою тільки в купейний вагон.

Для перевезення тварин в поїздах міжнародного сполучення потрібно оформити багажну квитанцію на провезення додаткової ручної поклажі з написом Багаж на руках пасажира. Перевезення оплачується для кожної особини або ж кожного місця багажу. Варто відзначити, що якщо вага тварини не перевищує 20 кг, перевезення оплачується як за 20 кг багажу, а якщо вага перевищує 20 кг, то оплачується фактична вага.

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