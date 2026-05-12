З 22 квітня 2026 року в країнах Європейського Союзу почали діяти оновлені правила, що регулюють некомерційне переміщення домашніх тварин із третіх країн.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, нові норми враховують практичний досвід попереднього регулювання та спрямовані на уточнення процедур.

Правила ввезення тварин до ЄС: що змінилося

Базові вимоги для перетину кордону залишаються незмінними. У Держпродспоживслужбі наголошують, що для ввезення домашніх тварин до ЄС і надалі обов’язковими залишаються ключові ветеринарні вимоги.

Ідеться про:

ідентифікацію тварини за допомогою мікрочипа міжнародного зразка;

чинну вакцинацію проти сказу, внесену до ветеринарних документів;

результат тесту на титри антитіл проти сказу, який підтверджує достатній рівень імунного захисту;

міжнародний ветеринарний сертифікат, що оформлюється у відповідних підрозділах Держпродспоживслужби на державному кордоні.

Саме ці вимоги формують базовий стандарт безпечного переміщення тварин і не зазнали суттєвих змін.

Правила подорожей з домашніми тваринами до ЄС

Як пояснює Держпродспоживслужба, оновлені регламенти не змінюють фундаментальних умов подорожей, однак деталізують окремі процедурні моменти.

Зокрема, у міжнародному ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково зазначається власник тварини, навіть якщо фактичне перевезення здійснює інша особа. Це має на меті унеможливити зловживання під час перетину кордону.

Крім того, якщо тварину перевозить уповноважена особа, така подорож дозволяється лише в межах п’яти днів до або після переміщення власника. Для котів, собак, тхорів і птахів передбачено також заповнення письмової декларації щодо супроводу тварини.

Оновлені вимоги щодо переміщення домашніх тварин до ЄС

У нових правилах окремо уточнено вимоги до вакцинації та лабораторних досліджень. Як зазначають у Держпродспоживслужбі, встановлено чіткий строк чинності результатів тесту на антитіла до сказу — не менше ніж 90 днів до дати видачі сертифіката. Це дозволило уніфікувати підхід і уникнути різночитань, які раніше виникали через різну тривалість календарних місяців.

Також оновлено форми ветеринарних документів, зокрема сертифікатів і супровідних декларацій, що використовуються під час переміщення тварин.

Правила подорожей з домашніми тваринами до країн ЄС: як перевозити птахів

Окремі зміни стосуються домашніх птахів. Для них запроваджено обов’язкову декларацію, яку власник має заповнити та додати до пакета документів. У ній зазначаються умови утримання та подальшої ізоляції після прибуття до країни призначення.

Також визначено перехідні положення: для собак, котів і тхорів сертифікати, видані до 1 жовтня 2026 року, залишатимуться чинними до 31 березня 2027 року. Для птахів діє аналогічний принцип дійсності за умови дотримання строків видачі документів.

Як підкреслюють у Держпродспоживслужбі, оновлені вимоги ЄС не створюють додаткових бар’єрів для власників тварин. Навпаки, вони спрямовані на уніфікацію процедур, цифровізацію документів і підвищення прозорості контролю.

У відомстві зазначають, що зміни роблять систему більш зрозумілою та передбачуваною як для власників тварин, так і для ветеринарних служб, а також узгоджують національні підходи з європейськими стандартами у сфері некомерційного переміщення тварин.

