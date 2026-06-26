Обязательным документом считается паспорт на животное. Чтобы оформить ветеринарно-санитарный паспорт, нужно провести клинический осмотр животного, а также сделать соответствующие диагностические, профилактические и лечебные обработки, включая исследования и прививки.

Для того чтобы отправиться за границу с питомцем, нужно подготовиться заранее.

Пошаговый список действий и необходимые документы

Европейский Союз пересмотрел правила, регулирующие некоммерческую перевозку домашних животных из третьих стран, среди которых и Украина. Обновленные нормы вступили в силу с 22 апреля 2026 года. В то же время в Госпродслужбе отмечают, что основные условия для ввоза домашних любимцев в государства ЕС остались такими же.

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Несмотря на обновление европейских правил, владельцы домашних животных должны и дальше выполнять обязательные ветеринарные требования.

Какие документы нужны для поездки с животным:

микрочип международного стандарта;

действующая прививка против бешенства;

исследование на титры антител к вирусу бешенства;

международный ветеринарный сертификат

Для украинцев анализ на титры антител против бешенства остается обязательным условием для въезда в страны Евросоюза.

Что изменилось в правилах перевозки животных в 2026 году

Новые регламенты ЕС в основном уточняют процедуру оформления документов и сопровождения домашних питомцев.

Теперь в международном ветеринарном сертификате обязательно нужно указывать именно владельца животного, даже если фактически его перевозит другой человек.

Кроме того, Евросоюз конкретизировал требования по перевозке животных уполномоченными лицами. Если домашнего питомца сопровождает не владелец, такая поездка допускается только при условии, что она состоится не ранее чем за пять дней до или не позднее чем через пять дней после путешествия хозяина.

Для собак, кошек, хорьков и домашних птиц необходимо оформить письменную декларацию, в которой указывается лицо, сопровождающее животное. При отсутствии такого документа перевозки могут классифицировать как коммерческое, а значит, к нему будут применяться другие правила.

Отдельные изменения касаются результатов лабораторного исследования на титры антител к бешенству.

Если ранее в правилах использовалась формулировка “три месяца”, то теперь четко установлено, что анализ должен быть действителен по меньшей мере за 90 календарных дней до даты оформления международного ветеринарного сертификата. Такое уточнение должно устранить возможные разногласия, связанные с разной продолжительностью календарных месяцев.

Новые требования для владельцев домашних птиц в 2026 году

Для граждан, путешествующих с домашними птицами, были введены дополнительные правила.

В частности, при оформлении документов нужно подать декларацию с указанием места, где будут содержаться птицы по прибытии в страну назначения, а также информацию об условиях их изоляции.

Одновременно Европейский Союз утвердил обновленные формы ветеринарных сертификатов и сопроводительных деклараций, которые будут использоваться при перевозке животных.

Для собак, кошек и хорьков предусмотрен переходный период до 31 марта 2027 года. Воспользоваться им можно при условии, что ветеринарный сертификат был оформлен до 1 октября 2026 года.

Что касается домашних птиц, то сертификаты старого образца будут действовать только в том случае, если их выдали до 1 октября 2026 года.

Перевозка животных в самолете

Если вы решили отправиться в путешествие на самолете, необходимо заранее узнать правила перевозки той авиакомпании, которую вы выбрали, поскольку не все авиакомпании могут предоставлять услуги по перевозке животных, а в некоторых, просто различаются общие правила.

В любом случае, животные путешествуют в багажном отсеке, а их билет оплачивается определенное количество багажа с наценкой. Исключение составляют лишь собаки-поводыри, которые могут сопровождать своего хозяина в салоне и лететь бесплатно.

Также в салоне могут путешествовать мелкие животные, весом до 8 кг.

На сайте украинской авиакомпании МАУ значится, что они осуществляют перевозку только собак и кошек, в салоне могут лететь животные до 8 кг, а в багажном отделении – до 75 кг вместе с контейнером.

Животное, которое летит в салоне, должно быть чистым, здоровым и находиться в специальном контейнере, защищенном от проникновения жидкостей и запахов (допускается перевозка в мягких корзинах, дорожных сумках, предназначенных для перевозки мелких животных в салоне самолета). Максимальные размеры контейнера: 115 см по сумме 3-х измерений (55 х 40 х 20 см).

Контейнер должен быть свободным и не тесным для вашего питомца, а перевозить более одного контейнера запрещено, как и выпускать животное гулять по салону. Зато в контейнере можно перевезти сразу двух животных, если они мирно сосуществуют друг с другом и не превышают установленные ограничения по весу.

Практически аналогичные требования действуют и на перевозку животных в багажном отсеке.

Перевозка животных в поезде

С июля 2024 года Укрзализныця инициировала изменения в правилах перевозки животных. Об этом отметили в Telegram Укрзализныци.

Для больших собак от 45 см мы позволим проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе. Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным — при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду, — отметили в Укрзализныце.

Для путешествий на поезде также необходимо будет приобрести специальный контейнер и получить свидетельство №1 (его нужно предъявить на кассе, после чего вам выдадут квитанцию на оплату перевозки животного. Стоимость будет зависеть от расстояния поездки и веса животного).

Выезжая за границу на поезде, животное можно взять с собой только в купейный вагон.

Для перевозки животных в поездах международного сообщения нужно оформить багажную квитанцию на провоз дополнительной ручной клади с надписью Багаж на руках пассажира. Перевозки оплачивается для каждой особи или же каждого места багажа. Стоит отметить, что если вес животного не превышает 20 кг, перевозка оплачивается как за 20 кг багажа, а если вес превышает 20 кг, то оплачивается фактический вес.

Правила возвращения в Украину с домашними животными

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы эвакуировались за границу вместе с домашними любимцами. Если вы планируете возвращение домой, ознакомьтесь с актуальными правилами пересечения границы с животными.

Необходимые документы:

Ветеринарный паспорт европейского образца или сертификат о здоровье животного.

Справка о вакцинации от бешенства, действующая на момент пересечения границы.

Документ о чипировании животного (чип должен соответствовать международным стандартам).

Тест на антитела к бешенству должен быть проведен в период от 3 до 12 месяцев до даты пересечения границы.

Для собак и кошек могут потребоваться дополнительные прививки в зависимости от требований страны въезда или транзита.

Обратитесь в ветеринарную клинику в стране пребывания. В большинстве ветеринарных учреждений ЕС можно провести:

чипирование,

вакцинацию,

оформление ветеринарных документов.

Правила транспортировки:

Контейнеры по стандартам IATA — обязательные для международных перевозок.

Сумка-переноска подойдет для коротких поездок в общественном транспорте.

В автомобиле используйте контейнер, автогамак или установите специальную сетку между водителем и животным для безопасности.

В самолете разрешается транспортировать животных весом до 8 кг (вместе с контейнером) в салоне.

Заранее ознакомьтесь с требованиями конкретной авиакомпании или транспортного оператора, чтобы избежать трудностей во время путешествия.

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