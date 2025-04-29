ЗСУ стабілізували фронт навесні, але влітку ситуація ускладниться – WSJ

Збройним силам України вдалося стабілізувати лінію фронту на Сході та повернути частину територій, втрачених восени 2024 року.

Водночас українська армія очікує нової фази наступу РФ.

Як ЗСУ відбили частину територій

Попри активний весняний наступ армії РФ, українські сили змогли стримати тиск ворога.

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З квітня 2025 року росіяни захопили менш як 98 кв. км — це найменше просування з моменту початку їхнього наступу влітку минулого року.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), це свідчить про значне уповільнення російських операцій, зокрема через виснаження військ і неефективне поповнення особового складу.

Водночас українським підрозділам вдалося відбити частину позицій, втрачених раніше.

Прогнози експертів

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що деякі підрозділи Росії, які брали участь у боях за Покровськ, перебувають у стані постійних бойових дій вже понад два роки.

За його словами, єдиний спосіб для них вибратися з цієї ситуації – це загинути.

Баррос також підкреслив, що відмова російського командування зробити паузу у бойових діях на Сході призвела до погіршення логістики.

Поповнення в армії Росії часто не проходять належної підготовки та не інтегруються в підрозділи, що знижує їхню боєздатність.

Але українські військові застерігають, що тривалої стабільності очікувати не варто — ворог вже перегруповується і готується до нової фази наступу.

Тож влітку ситуація може загостритись. Зміна погодних умов та укріплення ґрунту ускладнить оборону українців.

Джерело : УНІАН

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