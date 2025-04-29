Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать линию фронта на Востоке и вернуть часть территорий, утреченных осенью 2024 року.

В то же время украинская армия ожидает новой фазы наступления РФ.

Как ВСУ вернули часть территорий

Несмотря на активное весеннее наступление армии РФ, украинские силы смогли сдержать давление противника.

Сейчас смотрят

С апреля 2025 года россияне захватили менее 98 кв. км — это наименьшее продвижение с момента начала их наступления летом прошлого года.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), это свидетельствует о значительном замедлении российских операций, в частности из-за истощения войск и неэффективного пополнения личного состава.

В то же время украинским подразделениям удалось вернуть часть позиций, потерянных ранее.

Прогнозы экспертов

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что некоторые подразделения России, участвующие в боях за Покровск, находятся в состоянии постоянных боевых действий уже более двух лет.

По его словам, единственный способ для них выбраться из этой ситуации — это погибнуть.

Баррос также подчеркнул, что отказ российского командования сделать паузу в боевых действиях на Востоке привел к ухудшению логистики.

Пополнения в армии России часто не проходят должной подготовки и не интегрируются в подразделения, что снижает их боеспособность.

Но укринские военные предупреждают, что длительной стабильности ожидать не стоит — враг уже перегруппировывается и готовится к новой фазе наступления.

Таким образом, летом ситуация может обостриться. Изменение погодных условий и укрепление грунта усложнит оборону украинцев.

Источник : УНИАН

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.