На активіста Сергія Стерненка скоїли замах: він поранений
На активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах. Він поранений.
Замах на Стерненка: що відомо
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Стерненко зазначив, що його життю нічого не загрожує.
– Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати, – зауважив активіст.
Розслідування замаху на Стерненка
Як повідомили у Службі безпеки України, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї.
Нападницю оперативно затримали. Нині тривають слідчі дії.
– Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси вбили місцевого активіста Дем’яна Ганула.
Слідство розглядає три основні версії злочину: замовне вбивство через громадянську позицію, вбивство через особисту неприязнь та російський слід.