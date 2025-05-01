На активіста Сергія Стерненка скоїли замах: він поранений

На активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах. Він поранений.

Замах на Стерненка: що відомо

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Стерненко зазначив, що його життю нічого не загрожує.

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– Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати, – зауважив активіст.

Розслідування замаху на Стерненка

Як повідомили у Службі безпеки України, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї.

Нападницю оперативно затримали. Нині тривають слідчі дії.

– Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси вбили місцевого активіста Дем’яна Ганула.

Слідство розглядає три основні версії злочину: замовне вбивство через громадянську позицію, вбивство через особисту неприязнь та російський слід.

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