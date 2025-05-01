Втрати ворога на 1 травня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та 45 артсистем

Втрати ворога на 1 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1230 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 163-тю добу повномасштабної війни перевищили 953 тис.

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Втрати РФ на 1 травня 2025

особового складу ‒ близько 953 190 (+1 230);

танків ‒ 10 732 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 22 364 (+11);

артилерійських систем – 27 136 (+45);

реактивних систем залпового вогню – 1 375 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 148 (+2);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139);

спеціальної техніки ‒ 3 869.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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