Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 1 травня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та 45 артсистем
Втрати ворога на 1 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1230 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 163-тю добу повномасштабної війни перевищили 953 тис.
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Втрати РФ на 1 травня 2025
- особового складу ‒ близько 953 190 (+1 230);
- танків ‒ 10 732 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 22 364 (+11);
- артилерійських систем – 27 136 (+45);
- реактивних систем залпового вогню – 1 375 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 148 (+2);
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139);
- спеціальної техніки ‒ 3 869.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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