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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 1 травня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та 45 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 1 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1230 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 163-тю добу повномасштабної війни перевищили 953 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 1 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 953 190 (+1 230);
  • танків ‒ 10 732 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 364 (+11);
  • артилерійських систем – 27 136 (+45);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 375 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 148 (+2);
  • літаків – 370;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112);
  • крилатих ракет ‒ 3 196;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139);
  • спеціальної техніки ‒ 3 869.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 163-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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