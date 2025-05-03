Після зустрічі у Ватикані Трамп почав дивитися на політику РФ інакше – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп після їхньої зустрічі у Ватикані почав дивитися на політику Росії стосовно війни по-іншому.

Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами.

Трамп змінив ставлення до політики Росії

– Перший раз росіяни сказали американцям, що Україна ніколи не піде на припинення вогню, бо українці не хочуть закінчувати війну, вони це починали. Саме така теза була від росіян. Та після Саудівської Аравії американці почали сумніватися в їхніх словах, – наголосив президент України.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, росіяни закликали американців підписувати з ними угоду, бо українці начебто ніколи нічого не підпишуть із США.

– Я впевнений, що після нашої зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитися на все трішки інакше. Побачимо. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також зазначив, що будь-яка пропозиція, яка виходить не з Кремля, сприймається американцями дуже гостро.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Волц наголосив, що Сполучені Штати наполягають на якнайшвидшому досягненні мирної угоди між Україною та РФ, адже Дональд Трамп не має наміру миритися з затягуванням переговорного процесу.

Фото: Андрій Єрмак

Джерело : Укрінформ

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