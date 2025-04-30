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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Момент розради: Трамп про зустріч з Зеленським у Ватикані

Трамп розповів, якою була зустріч з Зеленським у Ватикані 26 квітня
Фото: Офіс президента

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про свої враження після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у базиліці Собору Святого Петра у Ватикані 26 квітня.

Трамп про зустріч з Зеленським у Ватикані

В інтерв’ю ABC News Дональд Трамп назвав зустріч з Володимиром Зеленським моментом розради.

– Цей момент був у певному сенсі розрадою, тому що величезна кількість людей гине. Їх вбивають. Мені дуже шкода, – заявив Трамп.

Водночас президент США не відповів чітко на запитання, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну.

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За словами Трампа, він не довіряє багатьох людям. Але, на думку американського президента, глава Кремля його нібито поважає.

Водночас Трамп повторив свою заяву про те, що нібито Путін хоче завершити повномасштабну війну проти України. На думку президента США, якби не він, то нібито наміри російського диктатора були б іншими.

У Білому домі повідомляли, що Трамп і Зеленський мали дуже продуктивну зустріч у Римі, коли відбувалася церемонія поховання Папи Римського Франциска.

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Війна в Україні, Ватикан, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Україна-США
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