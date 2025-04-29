Україна та РФ мають якнайшвидше підписати мирну угоду – Волц

Сполучені Штати наполягають на якнайшвидшому досягненні мирної угоди між Києвом і Москвою. Президент Дональд Трамп не має наміру миритися з затягуванням переговорного процесу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц у публікації для видання The National Interest, приуроченій до перших ста днів президентства Трампа.

РФ на Україна мають дійти згоди – Волц

– Тижні дипломатії привели до розуміння з обох сторін того, що потрібно для досягнення миру. Тепер і Росія, і Україна мають швидко дійти згоди, перш ніж президенту Трампу урветься терпець, – написав Волтц.

За його словами, саме Трампу вдалося організувати переговорний процес, у якому одночасно беруть участь і Україна, і Росія.

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Волтц додав, що в інавгураційній промові глава Білого дому наголосив, що найбільше пишатиметься тим, що його будуть пам’ятати як “миротворця і об’єднувача”.

Нагадаємо, в інтерв’ю The Atlantic Дональд Трамп сказав, що вже цього тижня можливі події, які сприятимуть врегулюванню війни між Росією та Україною.

За його словами, переговори перебувають на фінальній стадії.

– Побачимо, що станеться протягом приблизно тижня. Ми залишаємося на завершальних етапах. І знову ж таки, це війна Байдена. Я не збираюся бути обтяженим – я не хочу бути обтяженим цим. Це жахлива війна, – заявив Трамп.

На питання про можливість збільшення військової допомоги Києву, американський президент зазначив, що зараз більше розглядає посилення санкційного тиску як основний інструмент впливу та РФ.

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