Зеленський: Україна готова до перемир’я з 7 травня, але на 30 днів

Україна готова до припинення вогню з будь-якої дати, але на 30 днів, як іще 11 березня пропонували Сполучені Штати Америки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про припинення вогню

Глава держави наголошує: Україна підтримує запропоновану американцями 11 березня модель безумовного припинення вогню на 30 днів.

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Дата початку відліку, додає Володимир Зеленський, неважлива, хоча бажано зробити це якомога раніше.

Однак обов’язково припинення вогню має тривати 30 днів, тому що “за три, п’ять, сім днів неможливо ні про що домовитися”.

Оголошене президентом РФ Володимиром Путіним триденне “перемир’я” на День перемоги 9 травня очільник України вважає більше “театральною постановкою” глави Кремля.

На переконання Зеленського, у такий спосіб Путін вдає, нібито відгукується на сигнали спецпосланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

– Це більше театральна постановка з його боку (з боку Путіна, – Ред.), бо за два-три дні жодний план наступних кроків щодо закінчення війни збудувати неможливо. І тому це просто має не дуже серйозний вигляд або дуже несерйозний.

Гратися для того, щоб створити Путіну м’яку атмосферу виходу з ізоляції 9 травня, і щоб усім тим лідерам, друзям чи партнерам Путіна, які приїдуть із тих чи інших причин на Кремлівську площу 9 травня, було комфортно та безпечно? – ставить риторичне питання Володимир Зеленський.

Глава держави зауважує: допомагати Путіну ніхто не буде.

– Ми просто або перебуваємо в стані війни, або Путін демонструє свою готовність до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібне 7 травня – нам все одно. Із 7-го – на 30 днів, – зазначив президент України.

Зеленський переконаний: якщо РФ дійсно готова говорити про реальне припинення вогню, “тоді повинна підтримати 30-денну американську стратегію”.

– Просто питання в тому, що вони вбивають нас до 7-го, потім 7-го роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11 числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому жодної пропозиції, – додав голова держави.

Попри те, що абсолютної тиші без якісного моніторингу досягти неможливо, каже Володимир Зеленський, українська сторона готова до припинення вогню на місяць, якщо на це в іншої сторони є воля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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