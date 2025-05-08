Бауер: Росія не досягла жодної цілі у війні та без підтримки Китаю не втрималась би

Продовження війни Росією проти України стало можливим лише завдяки підтримці з боку Китаю та інших авторитарних режимів.

Про це заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час виступу на 17-му Київському безпековому форумі.

Підтримка Китаю допомагає РФ продовжувати війну

Бауер підкреслив, що, попри понад три роки повномасштабної агресії, Росія так і не змогла реалізувати жодної зі своїх головних цілей.

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Він нагадав позицію головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, озвучену під час засідання комітету Сенату США з питань збройних сил: Росія не перемагає у війні, а Україна не програє.

Бауер акцентував, що, попри намагання Кремля адаптуватися, зокрема через розвиток воєнної економіки та подвоєння оборонних витрат, ситуація на фронті залишається для РФ невигідною.

– Так, Росія швидко перебудовується, так, вона розвиває воєнну економіку, подвоює інвестиції, але водночас вона зазнає величезних втрат, здобуваючи дуже маленькі перемоги. А Україні, незважаючи на проблеми з особовим складом, дуже добре вдається відстоювати свої позиції, вона демонструє розвиток своєї військової думки, коли збиває російські літаки з безпілотних катерів, — зазначив адмірал.

За словами Бауера, війна, яку в Москві планували завершити за три дні, обернулася для росіян катастрофічними втратами.

– Думаю, всі ми бачимо, на що перетворилося те, що Кремль планував як триденну війну, — Росія втратила понад 700 тисяч убитими і пораненими і все ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. Без підтримки Китаю та інших автократичних країн світу Росія ніколи не змогла б навіть продовжувати війну, — наголосив він.

Крім того, Бауер вказав на символічну участь голови КНР Сі Цзіньпіна у військовому параді в Москві, що, на його думку, демонструє консолідацію авторитарних сил проти демократичного світу.

– Це свідчення того, що сили зла об’єднуються, тому що їх лякає сила, яку демонструють країни – члени НАТО, — підсумував адмірал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, Іран, КНДР і Китай утворили коаліцію, спрямовану проти Сполучених Штатів Америки.

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