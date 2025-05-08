Про якесь перемир’я ми не говоримо: у ЗСУ повідомили про атаки РФ на кількох напрямках

Попри заяви Росії про початок так званого перемир’я, на фронті в Україні все ще тривають бойові дії. Тому не можна говорити про припинення вогню на лінії зіткнення.

Про це повідомив представник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Попри “перемир’я” на фронті тривають бойові дії

Російські загарбники після оголошення так званого триденного перемир’я на деяких напрямках стали менш активними.

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– Він (ворог, – Ред.) менш активний, на деяких напрямках бойових зіткнень зранку не було, але були активні бойові зіткнення на низці напрямків. Тому про якесь перемир’я ми не говоримо, – сказав Трегубов.

Речник повідомив, що після опівночі, коли Росія оголосила про нібито перемир’я, окупанти здійснили штурми на кількох напрямках, зокрема Лиманському, Вовчанському, Краматорському (зокрема, в Часовому Яру), а також поблизу Торецька, на Покровському та Новопавлівському напрямках.

– Тому говорити про перемир’я, яке вони (росіяни – Ред.) оголосили, як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу, – додав Трегубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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