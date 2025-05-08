Бауэр: Россия не достигла ни одной цели в войне и без поддержки Китая не удержалась бы

Продолжение войны Россией против Украины стало возможным исключительно благодаря поддержке со стороны Китая и других авторитарных режимов.

Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время выступления на 17-м Киевском форуме по безопасности.

Поддержка Китая помогает РФ продолжать войну

Бауэр подчеркнул, что, несмотря на более чем три года полномасштабной агрессии, Россия так и не смогла реализовать ни одной из своих главных целей.

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Он напомнил позицию главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, озвученную во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам: Россия не побеждает в войне, а Украина не проигрывает.

Бауэр акцентировал, что, несмотря на попытки Кремля адаптироваться, в частности через развитие военной экономики и удвоение оборонных расходов, ситуация на фронте остается для РФ невыгодной.

— Да, Россия быстро перестраивается, да, она развивает военную экономику, удваивает инвестиции, но в то же время она несет огромные потери, получая очень маленькие победы. А Украине, несмотря на проблемы с личным составом, очень хорошо удается отстаивать свои позиции, она демонстрирует развитие своей военной мысли, когда сбивает российские самолеты с беспилотных катеров, — отметил адмирал.

По словам Бауэра, война, которую в Москве планировали завершить за три дня, обернулась для россиян катастрофическими потерями.

— Думаю, все мы видим, во что превратилось то, что Кремль планировал как трехдневную войну, — Россия потеряла более 700 тысяч убитыми и ранеными и все еще не достигла ни одной из своих стратегических целей. Без поддержки Китая и других автократических стран мира Россия никогда не смогла бы даже продолжать войну, — подчеркнул он.

Кроме того, Бауэр указал на символическое участие председателя КНР Си Цзиньпина в военном параде в Москве, что, по его мнению, демонстрирует консолидацию авторитарных сил против демократического мира.

— Это свидетельство того, что силы зла объединяются, потому что их пугает сила, которую демонстрируют страны — члены НАТО, — подытожил адмирал.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, Иран, КНДР и Китай образовали коалицию, направленную против Соединенных Штатов Америки.

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