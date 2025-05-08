О каком-то перемирии мы не говорим: в ВСУ сообщили об атаках РФ на нескольких направлениях

Несмотря на заявления России о начале так называемого перемирия, на фронте в Украине все еще продолжаются боевые действия. Поэтому, нельзя говорить о прекращении огня на линии соприкосновения.

Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Несмотря на “перемирие” на фронте продолжаются боевые действия

Российские захватчики после объявления так называемого трехдневного перемирия на некоторых направлениях стали менее активными.

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— Он (враг, — Ред.) менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений утром не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим, — сказал Трегубов.

Спикер сообщил, что после полуночи, когда Россия объявила о якобы перемирии, оккупанты совершили штурмы на нескольких направлениях — в частности Лиманском, Волчанском, Краматорском (в том числе, в Часовом Яру), а также вблизи Торецка, на Покровском и Новопавловском направлениях.

— Поэтому говорить о перемирии, которое они (россияне — Ред.) объявили, как мы видим, его не заметно на фронте, его не заметно в тылу, — добавил Трегубов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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