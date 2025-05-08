РФ порушила своє ж “перемир’я”: одна людина загинула, ще четверо – у лікарні

Російські війська порушили “перемир’я”, яке самі ж проголосили з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

РФ порушила своє “перемир’я” до Дня перемоги: що відомо

Опівночі 8 травня нібито мало початися триденне “перемир’я” до Дня перемоги, яке одноосібно оголосив президент РФ Володимир Путін.

Однак уже о 02:45 8 травня Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Сумщину.

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КАБами регіон росіяни атакували ще о пів на четверту та близько сьомої ранку.

О 08:33 оборонці неба попередили, що з півночі Сумщини в західному напрямку летить ракета.

Невдовзі в Державній службі України з надзвичайних ситуацій зауважили, що з ночі до самого ранку гасили спричинені обстрілом пожежі у трьох житлових будинках у Сумському районі.

Одна цивільна людина загинула.

У Білопільській громаді після ранкового авіаудару РФ один житловий будинок ущент зруйновано, ще три оселі мирних жителів та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

Жінку, яку деблокували з-під завалів, передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Троє людей постраждали під час ранкового обстрілу й у Харківській області.

Там о 07:06 8 травня росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль Renault Sandero, що прямував до Великих Проходів.

До лікарні з осколковими пораненнями госпіталізували трьох жінок віком 18, 30, 58 років.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін ще 28 квітня одноосібно оголосив так зване перемир’я з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня, оскільки планує заходи в Москві до 80-річчя Дня перемоги.

Глава української держави Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що Україна готова до припинення вогню з будь-якої дати, але на 30 днів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ДСНС України, Харківська обласна прокуратура

Фото: ДСНС України, Харківська обласна прокуратура

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