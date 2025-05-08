РФ порушила своє ж “перемир’я”: одна людина загинула, ще четверо – у лікарні
Російські війська порушили “перемир’я”, яке самі ж проголосили з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
РФ порушила своє “перемир’я” до Дня перемоги: що відомо
Опівночі 8 травня нібито мало початися триденне “перемир’я” до Дня перемоги, яке одноосібно оголосив президент РФ Володимир Путін.
Однак уже о 02:45 8 травня Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Сумщину.
КАБами регіон росіяни атакували ще о пів на четверту та близько сьомої ранку.
О 08:33 оборонці неба попередили, що з півночі Сумщини в західному напрямку летить ракета.
Невдовзі в Державній службі України з надзвичайних ситуацій зауважили, що з ночі до самого ранку гасили спричинені обстрілом пожежі у трьох житлових будинках у Сумському районі.
Одна цивільна людина загинула.
У Білопільській громаді після ранкового авіаудару РФ один житловий будинок ущент зруйновано, ще три оселі мирних жителів та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.
Жінку, яку деблокували з-під завалів, передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Троє людей постраждали під час ранкового обстрілу й у Харківській області.
Там о 07:06 8 травня росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль Renault Sandero, що прямував до Великих Проходів.
До лікарні з осколковими пораненнями госпіталізували трьох жінок віком 18, 30, 58 років.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін ще 28 квітня одноосібно оголосив так зване перемир’я з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня, оскільки планує заходи в Москві до 80-річчя Дня перемоги.
Глава української держави Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що Україна готова до припинення вогню з будь-якої дати, але на 30 днів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ДСНС України, Харківська обласна прокуратура
Фото: ДСНС України, Харківська обласна прокуратура