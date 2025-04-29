Путіну має бути зрозуміло, що Німеччина за Україну — майбутній глава МЗС ФРН

Майбутній міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що після вступу на посаду провадитиме політику, що буде спрямована на підтримку України та зміцнення позицій Німеччини у світі.

Про це він сказав в інтерв’ю DW з нагоди оголошення його кандидатури на посаду очільника МЗС Німеччини в понеділок, 28 квітня.

Німеччина продовжить підтримку України

– Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією, – сказав Вадефуль.

Як повідомив наступний очільник МЗС Німеччини, уряд ФРН планує налагодити діалог з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб донести до неї свою позицію щодо підтримки України у російсько-українській війні. Німецький політик хоче “дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати дуже сильну Україну в складі європейської спільноти”.

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Пріоритети майбутнього глави МЗС Німеччини

За словами Вадефуля, Німечина “завжди була країною з чітким бажанням зробити Європу сильнішою, зробити Євросоюз здатним розв’язувати ті проблеми, які ми бачимо по всьому світу”.

– Це буде нашим першим завданням. Друге – це, безумовно, трансатлантичні відносини зі США, які зараз викликають серйозну стурбованість у всіх європейців, – пояснив він.

Німецький політик каже, що Німеччина збереже прихильність принципам НАТО, оскільки лише в межах альянсу можливе безпекове майбутнє ФРН.

Водночас Вадефуль пояснює, що країнам Європи необхідно збільшити свої оборонні бюджети.

– Німеччина займе лідерську позицію і в цій галузі. Проте ми також хочемо почути від Вашингтона, що там цінують наші зусилля і дотримуються наших спільних цілей, – каже він.

Що відомо про Йоганна Вадефуля – майбутнього главу МЗС Німеччини

Вадефуль є депутатом німецького парламенту від Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Йому 62 роки. Юрист за освітою.

Політичну кар’єру розпочав у 17 років, був заступником голови фракції ХДС/ХСС.

До обрання в парламент очолював фракцію в земельному парламенті Шлезвіг-Гольштейна, де спеціалізувався на зовнішній та безпековій політиці.

До того ж Йоганн Вадефуль є підполковником запасу.

У минулому був членом правління Петербурзького діалогу німецько-російського форуму, що був заснований у 2001 році. Втім, Німеччина відмовилась від цього формату у 2023 році.

У своїх заявах Вадефуль неодноразово жорстко критикував Росію та російського диктатора Володимира Путіна та підтримував Україну.

Також політик виступає за те, щоб Німеччина надала Україні дозвіл бити по території Росії.

Джерело : Deutsche Welle

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