До України прибули Макрон, Туск, Стармер та канцлер Мерц

Французький президент Еммануель Макрон, польський прем’єр-міністр Дональд Туск, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та британський прем’єр Кір Стармер прибули в Україну.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на прямий ефір Єдиних новин.

До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер і Туск

Зустріли їх голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зараз дивляться

Андрій Єрмак наголосив, що радий вітати у Києві “Коаліцію рішучих”.

– Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів “коаліції рішучих”. Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України, – сказав Сибіга на вокзалі у Києві.

Варто зауважити, що це перший візит нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до України.

Ласкаво просимо до України! ???????? Welcome to Ukraine!???????? pic.twitter.com/6Qyr7DWDM2 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) May 10, 2025

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що сьогодні у Києві буде дуже важливий день. Але деталей не повідомив.

Макрон привіз три меседжі

Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X написав: Повернувшись до Києва, моя перша думка – про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону безпека нашого континенту. Перед обличчям російської агресії наша відповідь має бути колективною. Ми здійснюємо цю поїздку разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

Макрон наголосив, що має три меседжі:

По-перше, справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Україна погодилась на цю пропозицію 11 березня, а от Росія зволікає та висуває свої умови, тягне час та продовжує загарбницьку війну.

– Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск, як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. У цьому також полягає сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру! – наголосив президент Франції.

По-друге, суверенітет. Україні потрібна мирна угода, яка буде гарантувати безпеку її суверенітету.

По-третє, про майбутнє.

– Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт, – зауважив французький президент.

Фото: Еммануель Макрон/X

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.