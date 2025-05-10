Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До України прибули Макрон, Туск, Стармер та канцлер Мерц

До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер і Туск

Французький президент Еммануель Макрон, польський прем’єр-міністр Дональд Туск, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та британський прем’єр Кір Стармер прибули в Україну.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на прямий ефір Єдиних новин.

До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер і Туск

Зустріли їх голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зараз дивляться

Андрій Єрмак наголосив, що радий вітати у Києві “Коаліцію рішучих”.

– Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів “коаліції рішучих”. Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України, – сказав Сибіга на вокзалі у Києві.

Варто зауважити, що це перший візит нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до України.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що сьогодні у Києві буде дуже важливий день. Але деталей не повідомив.

Макрон привіз три меседжі

Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X написав: Повернувшись до Києва, моя перша думка – про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону безпека нашого континенту. Перед обличчям російської агресії наша відповідь має бути колективною. Ми здійснюємо цю поїздку разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

Макрон наголосив, що має три меседжі:

По-перше, справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Україна погодилась на цю пропозицію 11 березня, а от Росія зволікає та висуває свої умови, тягне час та продовжує загарбницьку війну.

– Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск, як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. У цьому також полягає сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру! – наголосив президент Франції.

По-друге, суверенітет. Україні потрібна мирна угода, яка буде гарантувати безпеку її суверенітету.

По-третє, про майбутнє.

– Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт, – зауважив французький президент.

Фото: Еммануель Макрон/X

Дональд Туск, Еммануель Макрон, Кір Стармер, телемарафон, Україна, Фрідріх Мерц
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь