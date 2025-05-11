Світ очікує рішення РФ про негайне припинення вогню – Туск

Наразі усі очікують від Росії згоди на 30-денне припинення бойових дій перед тим, як будуть здійснені наступні кроки.

Про це у своєму X написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

– У відповідь на наш заклик РФ запропонувала з 15 травня розпочати мирні переговори. Проте світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна на це готова. Більше не має бути жертв, – наголосив Туск.

Припинення вогню з 12 травня: що відомо

До речі, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає, що відзавтра, 12 травня, буде повне та тривале припинення вогню, а також на президента РФ Володимира Путіна у четвер, 15 травня, у Туреччині.

Зараз дивляться

А перед цим, 10 травня, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі заявили, що разом з Україною та США закликають РФ з 12 травня на 30 днів повністю і безумовно припинити вогонь.

У свою чергу Путін під час нічного звернення 11 травня не відповів на цей заклик, проте висунув Україні пропозицію відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

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