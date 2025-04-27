Росіяни вигадали фейк про “звірства” ЗСУ на Курщині: яка мета дезінформації

Росіяни на тлі неправдивих повідомлень про нібито повне звільнення Курської області почали поширювати фейки про “звірства” Збройних сил України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Нова масштабна дезінформація про “звірства ЗСУ”

Так, російська пропаганда поширює фейки про нібито вбивства та розстріли мирних жителів Курської області українськими військовими.

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– Оскільки активність інформаційної атаки збігається з наближенням 9 травня, російська пропаганда свідомо вдається до порівняння українських військових із нацистами та прагне викликати у росіян сильні емоції та закріпити в їхній свідомості образ України як ворога, – наголошують у ЦПД.

Центр протидії дезінформації зазначає, що пропагандисти у своїх матеріалах традиційно не надають жодних реальних доказів, а свідчення про так звані злочини ЗСУ – це переповідання чужих слів або чуток.

У такий спосіб російська пропаганда хоче мобілізувати населення РФ на підтримку війни, виправдати злочини власної армії та створити фейковий аналог Бучі (злочини, які росіяни вчиняли у березні 2022 року у Бучі чи ближніх містах, селищах, – Ред.) на російській території.

У ЦПД наголошують, що Кремль за будь-яку ціну хоче посилити серед росіян схвалення війни та приховати свої провали.

Нагадаємо, що 26 квітня начальник Генштабу РФ Валерій Герасімов доповів кремлівському диктатору Володимиру Путину про нібито повне звільнення Курської області від українських Сил оборони. Та й сам Путін оголосив про начебто повний розгром противника на курському прикордонні.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про продовження боїв на Курщині, хоча кількість російських атак за минулу добу скоротилася вдвічі.

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