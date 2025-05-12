Трамп допустив свою присутність у Стамбулі під час можливих переговорів України та РФ

Президент США Дональд Трамп сподівається, що переговори між Україною та Росією, що мають відбутися у Стамбулі 15 травня, принесуть конструктивний результат. Глава Білого дому назвав цю зустріч “дуже важливою”.

Про це Трамп повідомив під час пресконференції у Вашингтоні 12 травня.

Трамп прокоментував зустріч Зеленського і Путіна у Туреччині

– У четвер дуже важлива зустріч між Росією та Україною. Я дуже наполягав на тому, щоб вона відбулася. Я думаю, що з цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Зупинити жахливе кровопролиття – це кривава баня, – заявив президент США.

Трамп також додав, що міг би приєднатися до перемовин, які мають відбутися у четвер.

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– Не треба недооцінювати четвер у Туреччині, президент Ердоган – чудовий господар. І ми також працюємо з ним по Сирії… Думаю, може відбутися хороша зустріч. Спочатку її не мало бути, і я наполіг, щоб вона відбулася, – сказав президент.

Трамп додав, що поки не визначився з остаточним рішенням, оскільки має інші міжнародні зустрічі, і, ймовірно, перебуватиме на Близькому Сході.

– Я думав про те, щоб прилетіти. Я не знаю, де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей. Але я думав про те, щоб прилетіти туди. Існує ймовірність цього, я думаю, що все може статися, – заявив Трамп.

На запитання щодо можливих санкцій проти Росії з боку ЄС у разі її відмови від перемир’я, Трамп відповів стримано, але з оптимізмом: “У мене є відчуття, що вони таки домовляться. Справді. У мене таке передчуття. Побачимо, що буде”.

Станом на вечір понеділка, 12 травня, участь у зустрічі підтвердив лише Володимир Зеленський. Президент РФ публічно не заявляв про свою присутність.

Нагадаємо, учора Трамп закликав Україну дати згоду на прямий діалог з Росією у Туреччині, який ініціював президент РФ Володимир Путін.

На його думку, такі переговори дозволять українській стороні щонайменше зрозуміти, чи є шанс досягти угоди з Кремлем. Якщо ж домовленості не буде досягнуто, тоді Вашингтон і європейські партнери знатимуть реальний стан речей і зможуть реагувати відповідно.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив, що чекатиме Володимира Путіна у Стамбулі на прямі переговори у четвер, 15 травня.

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін під час пресконференції в Кремлі заявив про готовність до відновлення прямих перемовин з Україною у Стамбулі з 15 травня – без попередніх умов.

Джерело : The Guardian

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