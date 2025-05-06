Сирський про ситуацію під Покровськом: ЗСУ вдалося подекуди перехопити тактичну ініціативу

Силам оборони України вдалось стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку у Донецькій області, а подекуди – навіть перехопити у противника тактичну ініціативу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 травня.

Ситуація на Покровському напрямку на 6 травня 2025 року

За його словами, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших по всій лінії фронту, проте “завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу”.

Зараз дивляться

Сирський також повідомив, що під час робочої поїздки нагородив військовослужбовців 425 окремого штурмового полку Скала почесними відзнаками головнокомандувача, зауваживши, що це один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить ворога.

– Зусиллями Скали Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом, – пояснив головком.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Покровському напрямку відбито 78 атак окупаційних військ поблизу Сухої Балки, Старої Миколаївки, Водяного Другого, Новоторецького, Шевченко, Удачного, Успенівки, Троїцького, Котлярівки, Богданівки та Андріївки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.