Ягодин-Дорогуськ: польські протестувальники припинили блокування

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Польські перевізники розблокували пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ

– Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску Дорогуськ. Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22:30 за київським часом, йдеться у повідомленні ДПСУ.

Оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ поновлено у звичайному режимі.

Ситуація Ягодин-Дорогуськ

Нагадаємо, на міжнародному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ спостерігався відтік вантажних автівок через блокування руху польськими протестувальниками.

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Зранку 13 травня перевізники масово виписувалися з єЧерги для перетину кордону через Ягодин та обирали інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин заблокували польські перевізники. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Так, за ніч з 12 на 13 травня митники Ягодину оформили лише вісім вантажівок на виїзд до Польщі з України і 205 ваговозів на в’їзд в Україну.

– Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У “живу чергу” на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обирають інші маршрути, – наголосили у Державній митній службі України.

У 2023 році на кордоні між Україною та Польщею вже були протести із блокуванням міжнародного руху.

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