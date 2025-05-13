Ягодин-Дорогуск: польские протестующие прекратили блокирование

Польские перевозчики прекратили блокирование пункта пропуска Дорогуск на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска Ягодин — Дорогуск

— Польские участники акции, которые препятствовали движению грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска Дорогуск. Информацию сообщили представители Пограничной стражи Республики Польша. Свои действия протестующие прекратили в 22:30 по киевскому времени, — говорится в сообщении ГПСУ.

Оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска Ягодин — Дорогуск возобновлено в обычном режиме.

Ситуация КПП Ягодин-Дорогуск

Напомним, на международном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск наблюдался отток грузовых автомобилей из-за блокирования движения польскими протестующими.

Сейчас смотрят

Утром 13 мая перевозчики массово выписывались из еЧерги для пересечения границы через Ягодин и выбирали другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска Дорогуск-Ягодин заблокировали польские перевозчики. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

Так, за ночь с 12 на 13 мая таможенники Ягодину оформили только восемь грузовиков на выезд в Польшу из Украины и 205 тяжеловозов на въезд в Украину.

— Электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В “живую очередь” на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирают другие маршруты, — подчеркнули в Государственной таможенной службе Украины.

В 2023 году на границе между Украиной и Польшей уже были протесты с блокированием международного движения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.