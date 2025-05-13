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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

СБУ викрила п’ятьох поплічників РФ: серед них – 14-річний підпалювач синагоги у Кривому Розі

палій
Фото: СБУ

Працівники СБУ та Нацполіції затримали п’ятьох осіб, які займалися підпалами в різних регіонах України. Один із фігурантів на замовлення Росії намагався знищити синагогу в Кривому Розі.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Затримано ще п’ятьох паліїв, які виконували замовлення РФ

– Служба безпеки та Національна поліція викрили нові спроби РФ розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України, – йдеться в повідомленні СБУ.

Одного з поплічників російських спецслужб було викрито в Кривому Розі. Там затримали 14-річного підлітка, який намагався спалити місцеву синагогу.

Зараз дивляться

Щоб здійснити підпал, хлопець зробив два так звані коктейлі Молотова. За вказівками ворога він дочекався ночі, прийшов до синагоги та підпалив вхідні двері, сподіваючись, що вогонь швидко пошириться.

Згідно з даними слідства, окупанти вийшли на підлітка, коли той шукав легкий заробіток у Telegram-каналах. Однак замість обіцяних грошей він отримав підозру за скоєний злочин.

У Дніпропетровській області затримали ще двох зловмисників. В обмін на швидкий заробіток дезертири погодилися підпалювати автомобілі українських військових.

Після того як зловмисники підпалили пікап захисників, їм дали нове завдання – зробити саморобну бомбу для теракту. Але СБУ вчасно втрутилася і затримала їх уже після першого підпалу.

затримано палія
Фото: СБУ
СБУ затримала палія
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
затримано палія
СБУ затримала палія

На Харківщині затримали 22-річного агента ФСБ. Він підпалював електричне обладнання на залізниці, щоб завадити руху поїздів, зокрема військових.

А в Києві затримали ще одного неповнолітнього – 16-річного студента одного з профтехучилищ у Вінницькій області. Він приїхав до столиці, щоб підпалювати машини ЗСУ.

Студента затримали, коли той намагався знищити мультивен оператора дронів Нацгвардії.

Усім затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у диверсії під час воєнного стану (ч. 2 ст. 113 ККУ), перешкоджанні роботі ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та умисному підпалі чужого майна (ч. 2 ст. 194 ККУ).

За скоєні злочини фігурантам загрожує тюремне покарання, зокрема довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала агентів ФСБ

Джерело: СБУ
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