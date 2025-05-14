Збитки на 17,4 млн грн: ексзаступника глави РНБО Гладковського затримали в Іспанії

Сьогодні, 14 травня, в Іспанії правоохоронці затримали колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, який також обіймав посаду голови міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Експосадовець був у розшуку НАБУ з червня 2024 року. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до України.

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Затримання Гладковського в Іспанії

Відомо, що затриманий спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами. Дії посадовців призвели до понад 17 млн грн збитків державі.

У САП не вказують ім’я затриманого колишнього українського чиновника, проте ЗМІ повідомляють, що йдеться про Олега Гладковського.

Справа про зловживання при закупівлі автівок для армії

У 2017 році вищезазначені чиновники організували закупівлю вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробник автомобілів – дочірнє підприємство Автоскладальний завод №2 входить до групи компаній Корпорації Богдан. Частка у статутному капіталі прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.

До цих вантажівок уряд висунув низку вимог, зокрема йшлося про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримки українського виробника) мав становити не менше 60%. На той момент згадані вантажівки мали рівень локалізації до 10%.

Згодом вимоги до локалізації зменшили до 20%. Та компанія-виробник все одно не відповідала цій вимозі, але отримала держзамовлення за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років.

Джерело : САП

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