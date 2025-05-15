ГУР презентувало морські дрони: що відомо про Magura V5, Magura V6P та Magura V7

Головне управління розвідки МО України презентувало нові моделі ударних морських дронів Magura. Зокрема, йшлося про дрон-ракетоносій V7, модель Magura V7, що оснащена бойовим кулеметним модулем, Magura V5 та мультифункціональну платформу Magura V6P.

Що відомо про морські дрони Magura V7, Magura V5, Magura V6P та які їхні технічні характеристики — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про нові дрони Magura

Морські дрони Magura — новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР перевернули ситуацію в Чорному морі на користь України.

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Упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дронів Magura було успішно уражено 17 морських та повітряних цілей РФ, 15 з яких повністю знищено. Зокрема, два винищувачі Су-30, два ворожі гелікоптери Мі-8, а також великі військові ворожі кораблі Цезарь Куніков, Сергій Котов, Івановєц та інші судна.

Ударні морські дрони Magura завдали великих збитків ворогу, які оцінюються у понад пів мільярда доларів.

Отже, безекіпажні морські дрони Magura V5 стали символом нової ери у військовій тактиці, а також справжньою загрозою для Чорноморського флоту РФ.

Magura V5: особливості та технічні характеристики

Magura V5 — це надводний безпілотний апарат, який використовується для ураження ворожих кораблів та берегових об’єктів. Він має високу швидкість і може нести потужний бойовий заряд. Може діяти як автономно, так й під керуванням оператора.

Технічні характеристики:

довжина — 5,5 м;

максимальна швидкість — 42 близько 80 км/год;

радіус дії — до 800 км, може атакувати цілі навіть у глибокому тилу ворога;

навігація — автономна та дистанційне керування;

система наведення — інерціальна та супутникова, що забезпечує високу точність;

бойова частина — близько 300 кг вибухівки, що дає змогу виводити з ладу великі кораблі.

Морський дрон Magura V5 оснащений сучасною системою відеоспостереження, яка здатна працювати в умовах обмеженої видимості, зокрема вночі, має дубльовані канали зв’язку, бойову частину, а також наземний комплекс управління. До складу комплексу також входять засоби для транспортування, зберігання та обробки даних.

У новітній модифікації Magura V5 вперше застосовано озброєння у вигляді авіаційних ракет Р-73. Це стало важливим кроком у розширенні бойових можливостей безпілотника.

Magura V7: характеристики нової української зброї

Новий морський дрон Magura V7 має збільшену платформу порівняно з Magura V5. Зокрема, довжина дрона становить 7,2 м, при вазі порожнього 1300 кг та повного 3400 кг. Більші габарити означають, що він може взяти більше палива, тобто бути більш автономним (до 48 годин), а за рахунок додаткового генератора — до 7 діб. Об’єм палива — 1200 л.

Радіус дії становить 870 км, а корисне навантаження — до 650 кг.

Magura V7 здатний діяти як дрон-камікадзе для ураження ворожих кораблів, слугувати транспортною платформою для доставки вантажів, а також здійснювати морське патрулювання та протичовнові операції завдяки вбудованій системі аналізу акустичних сигналів.

Однією з переваг Magura V7 є підвищена морехідність. Морський дрон здатен працювати при хвилюванні моря до 3 балів, що відповідає висоті хвиль до 1,25 метра. Рух забезпечує дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що дає змогу досягати швидкості щонайменше 39 вузлів (близько 72 км/год).

Щодо озброєння, то модернізований морський дрон Magura V7 отримав бойовий модуль із встановленим кулеметом. Ракети AIM-9 Sidewinder інтегрували у конструкцію дрона практичним способом, зокрема за допомогою авіаційних пілонів, які кріпляться на спеціальну висувну платформу.

Завдяки широкому куту огляду інфрачервоної головки самонаведення, ракета орієнтується на ціль через поворот корпусу по горизонталі, що дало змогу значно спростити та полегшити конструкцію пускової установки.

Magura V6P є багатофункціональною платформою.

Фото: ГУР

Джерело: ГУР, Defence Express

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