Обмін полоненими 1000 на 1000: Буданов розповів, коли він може статися

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов очікує, що масштабний обмін полоненими з Росією за схемою 1000 на 1000 відбудеться наступного тижня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

Буданов про обмін 1000 на 1000

За словами керівника ГУР, українська сторона вже веде роботу над списками тих, кого можна буде повернути в результаті домовленого обміну.

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– Сподіваюсь, це станеться наступного тижня. За списками буде обмін – кого зможемо забрати, того будемо забирати. І так само віддавати, – сказав Буданов.

У нього також поцікавилися, чи бачить він реальні перспективи цього обміну. У відповідь очільник ГУР сказав, що не бачить для цього особливих проблем.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі мирні переговори Росії та України. До процесу була долучена Туреччина.

Після переговорів глава Міноборони України Рустем Умєров розповів, що однією з ключових тем була ініціатива обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

Згодом у ГУР повідомили про початок роботи над формуванням списків полонених, які будуть повернуті на Батьківщину в межах обміну у форматі 1000 на 1000.

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