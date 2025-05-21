Переговори про припинення вогню можуть відбутися у Ватикані наступного тижня – Стубб

Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб під час семінару в місті Гельсінкі.

Коли та де відбудуться переговори про припинення вогню

За словами президента Фінляндії, посередників переговорів між Україною та Росією стало більше. Раніше лише США виступали у цій ролі, але тепер Європа бере участь, сказав він.

Зараз дивляться

Як зазначив Стубб, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

На його думку, ситуація складається вдало, адже Європа має наміри приєднатися до переговорів про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що розглядається можливість зустрічі команд України, США, Європи та Росії.

За його словами, Туреччина, Ватикан або Швейцарія можуть бути місцем для проведення такої зустрічі.

Джерело: Yle

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